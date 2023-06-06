Потери, по статистике МО РФ, примерно 1:13 в пользу ВС РФ.

Хотя в Киеве не могут определиться с тем, началось наступление или нет, и причина этому ясна — наступательная операция на Южно-Донецком и стыке с Запорожским направлениях пока терпит фиаско — в Минобороны России события последних трёх суток классифицируют именно как начало давно обещанного наступления, по поводу чего опубликовали официальное заявление.

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Согласно официальным сведениям Минобороны России, наступление ВСУ ведётся в течение трёх суток, и своих целей к сегодняшнему дню украинские войска не добились, понеся несопоставимые с российскими войсками потери.

За три дня наступательных действий на нескольких участках линии боевого соприкосновения ВСУ, по подсчётам Минобороны, потеряли «до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата».

Потери с российской стороны также есть: при отражении наступления погиб 71 российский военнослужащий, а 210 бойцов получили ранения. Потери техники составили 15 танков, 9 БМП, 9 артиллерийских орудий, а также два автомобиля.

Именно данное развитие событий в ходе наступления ВСУ в МО РФ считают основной причиной совершённого сегодня подрыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, что, по мнению российского оборонного ведомства, позволит перебросить херсонскую группировку ВСУ на направление наступления с целью его усиления.

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Учитывая полное превосходство ВС РФ в воздухе (армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация активнейшим образом участвовали в нанесении ударов по наступающей группировке ВСУ) и артиллерии, а также тот факт, что российские войска сейчас работают от обороны, ничего удивительного и фантастического в таком соотношении потерь нет. Хотя в целом к цифрам, конечно же, следует относиться со здоровым уровнем скептицизма.