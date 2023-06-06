Зачем?..

Хотя Организация Объединённых Наций не выполняет свою основную функцию — поддержание мира на планете — и по сути давно уже стала инструментом проведения западной повестки, чем полностью себя дискредитировала, Россия с необъяснимым фанатизмом цепляется за этот международный орган, придавая ему легитимности. В частности, по факту разрушения плотины Каховской ГЭС, повлекшей за собой затопление значительной лежащей вниз по течению Днепра территории Херсонской области, Россия созовёт заседание Совета Безопасности ООН, о чём сегодня заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

реклама

Когда точно заседание будет созвано, неизвестно, но, по словам Небензи, это произойдёт «срочно».

Комментируя заявления представителей коллективного Запада о том, что это Россия подорвала плотину Каховской ГЭС, Небензя усомнился в психическом здравии тех, кто делает такие заявления, и отметил, что затопление происходит в основном на территории, контролируемой Россией, что само по себе лишает логики подобные рассуждения.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

В Минобороны России заявили о подрыве плотины, обвинив в этом Киев, и связав это событие с продолжающимся трое суток провалом в наступлении ВСУ на нескольких участках линии боевого соприкосновения.