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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия созовёт заседание Совета Безопасности ООН по факту разрушения плотины Каховской ГЭС
Зачем?..
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Хотя Организация Объединённых Наций не выполняет свою основную функцию — поддержание мира на планете — и по сути давно уже стала инструментом проведения западной повестки, чем полностью себя дискредитировала, Россия с необъяснимым фанатизмом цепляется за этот международный орган, придавая ему легитимности. В частности, по факту разрушения плотины Каховской ГЭС, повлекшей за собой затопление значительной лежащей вниз по течению Днепра территории Херсонской области, Россия созовёт заседание Совета Безопасности ООН, о чём сегодня заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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Когда точно заседание будет созвано, неизвестно, но, по словам Небензи, это произойдёт «срочно».

Комментируя заявления представителей коллективного Запада о том, что это Россия подорвала плотину Каховской ГЭС, Небензя усомнился в психическом здравии тех, кто делает такие заявления, и отметил, что затопление происходит в основном на территории, контролируемой Россией, что само по себе лишает логики подобные рассуждения.

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В Минобороны России заявили о подрыве плотины, обвинив в этом Киев, и связав это событие с продолжающимся трое суток провалом в наступлении ВСУ на нескольких участках линии боевого соприкосновения.

#россия #политика #оон
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