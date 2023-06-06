Главная тема сегодняшнего дня — безусловно, факт разрушения плотины Каховской ГЭС. Россия и Украина уже обвинили друг друга в произошедшем. Зачем это нужно было России, понять невозможно, а вот с какой целью диверсию на гидротехническом сооружении устроила Украина, сегодня официально прокомментировало российское оборонное ведомство.
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Итак, министр обороны России Сергей Шойгу официально обвинил Киев в подрыве гидротехнических сооружений Каховской ГЭС, связав это событие с провалом наступательных действий ВСУ на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Целью этой диверсии, которую МО РФ классифицирует как террористическое преступление, является переброска расположенных в Херсонской области резервов ВСУ в район наступательных действий — для усиления своего наступательного потенциала за счёт ослабления группировки на херсонском направлении.
Согласно имеющимся у МО РФ данным, ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра сооружает оборонительные позиции и собирается перейти к защитной тактике.
Помимо разрушения плотины Каховской ГЭС министерством обороны России также зафиксирован значительно увеличившийся сброс воды с Днепропетровской ГЭС — с целью большего затопления территорий. Министерство обороны РФ заявило, что всё происходящее свидетельствует о «заранее спланированной крупномасштабной диверсии».