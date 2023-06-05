Вчера днём в Сети распространилась информация о крупном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении линии боевого соприкосновения — в районе города Угледар. Уже тогда было очевидно, что попытка удара украинских сил на данном направлении окончилась провалом, и вот, буквально полтора часа назад информацию об отражении наступления подтвердило Минобороны России.
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Из официальной сводки следует, что с утра вчерашнего дня (4 июня) ВСУ осуществили крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении силами двух механизированных бригад из числа стратегических резервов при поддержке «других воинских частей и подразделений».
Всего в наступлении участвовали шесть механизированных и два танковых батальона ВСУ, целью которых был, по замыслу, прорыв обороны на наиболее уязвимом в представлении командования ВСУ участке линии боевого соприкосновения. Итогом для ВСУ стал провал наступления и потери, исчисляющиеся, согласно сводке Минобороны, 16 танками, 3 БМП, а также 21 боевыми бронированными машинами при соответствующем количестве потерь в личном составе.
Дополнительно в Минобороны отметили, что командующий объединённой группировкой войск в зоне СВО, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов находился во время отражения контраступления «на одном из передовых пунктов управления на данном направлении».
Очевидно, что это не последняя попытка ВСУ пойти в наступление. Показания разнятся от источника к источнику, но силы для «контрнаступа» у украинской армии ещё пока имеются. В конце концов, мы до сих пор не видели на линии боевого соприкосновения всех тех огромных количеств западной бронетехники, включая танки Leopard 1, Leopard 2 и Challenger 2, которые передавались Украине с зимы и в течение весны этого года. Можно, конечно, допустить, что значительная их часть была уничтожена в ходе каждодневных ракетно-бомбовых ударов ВКС России, но полностью делать на это ставку не следует. Так что не расслабляемся и истерики по любому поводу не закатываем: пакостить с той стороны ЛБС будут, и будут обязательно — такие уж там теперь методы.