ВСУ потеряли огромное количество техники и военнослужащих.

Вчера днём в Сети распространилась информация о крупном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении линии боевого соприкосновения — в районе города Угледар. Уже тогда было очевидно, что попытка удара украинских сил на данном направлении окончилась провалом, и вот, буквально полтора часа назад информацию об отражении наступления подтвердило Минобороны России.

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Изображение танка Т-90М «Прорыв» несёт сугубо иллюстративный характер. Конкретные кадры отражения наступления — ниже.

Из официальной сводки следует, что с утра вчерашнего дня (4 июня) ВСУ осуществили крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении силами двух механизированных бригад из числа стратегических резервов при поддержке «других воинских частей и подразделений».

Всего в наступлении участвовали шесть механизированных и два танковых батальона ВСУ, целью которых был, по замыслу, прорыв обороны на наиболее уязвимом в представлении командования ВСУ участке линии боевого соприкосновения. Итогом для ВСУ стал провал наступления и потери, исчисляющиеся, согласно сводке Минобороны, 16 танками, 3 БМП, а также 21 боевыми бронированными машинами при соответствующем количестве потерь в личном составе.

Дополнительно в Минобороны отметили, что командующий объединённой группировкой войск в зоне СВО, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов находился во время отражения контраступления «на одном из передовых пунктов управления на данном направлении».

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Очевидно, что это не последняя попытка ВСУ пойти в наступление. Показания разнятся от источника к источнику, но силы для «контрнаступа» у украинской армии ещё пока имеются. В конце концов, мы до сих пор не видели на линии боевого соприкосновения всех тех огромных количеств западной бронетехники, включая танки Leopard 1, Leopard 2 и Challenger 2, которые передавались Украине с зимы и в течение весны этого года. Можно, конечно, допустить, что значительная их часть была уничтожена в ходе каждодневных ракетно-бомбовых ударов ВКС России, но полностью делать на это ставку не следует. Так что не расслабляемся и истерики по любому поводу не закатываем: пакостить с той стороны ЛБС будут, и будут обязательно — такие уж там теперь методы.