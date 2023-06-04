В этом году ситуация будет не лучше.

Российские СМИ сообщают, что за год в РФ книги подорожали на 15-20 %, а до конца 2023 года цены на них вырастут ещё на 15 %. Об этом изначально сообщили в Российском книжном союзе и в издательствах. Причины для подорожания указываются вполне ожидаемые: увеличение стоимости полиграфических материалов из-за изменённых логистических цепочек.

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«Совокупность факторов — дефицит бумаги, изменение курса валют — привела к тому, что в течение прошлого года себестоимость производства книг увеличилась на 30 %. Представители рынка сдерживали розничные цены, но всё же их рост составил около 15–20%», — сообщил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков в интервью российским СМИ.

Специалисты Росстата раскрыли дали более сдержанную оценку по росту цен на книги: за апрель 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 7,4 %, но речь идёт только о художественной литературе.

В РКС считают, что до конца текущего года подорожание книг может составить 10-15 %, поскольку уже в 1 квартале стоимость увеличилась на 5. Представители крупных книжных магазинов тоже подтвердили, что с начала года цены на книги успели вырасти на 5-6 %. В целом представители крупных сетей ждут подорожания на 10-15 %, как и на издания в твёрдой обложке, так и на товар в мягком переплёте. В Минпромторге запрос отдельных СМИ по поводу подорожания книг переадресовали в Минцифры. Там отметили, что внимательно отслеживают ситуацию на книжном рынке.

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«В 2022 году была образована межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному принятию решений по недопущению необоснованного роста цен на бумагу. В нее вошли представители ФАС, Минцифры и Минпромторга. Это позволило сохранить стоимость бумаги дефицитных сортов на уровне, не превышающем инфляцию», — сообщили в пресс-службе Минцифры.