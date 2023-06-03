Венгерское правительство, которое во главе с премьер-министром Виктором Орбаном придерживается идеи необходимости скорейшего тушения пожара украинского конфликта, в котором, по словам Орбана, у Киева нет никаких шансов одержать победу, опубликовало посвящённый текущему конфликту антивоенный видеоролик. Всё бы ничего, но создатели видеоролика показали Украину в границах 2014—2022 года, то есть, без учёта Крымского полуострова, который вот уже как девять лет является частью России.
реклама
Естественно, «мировое сообщество», не говоря уже про саму Украину, все эти девять лет не признаёт реальность и продолжает изображать Крым либо как «оккупированную» часть Украины, либо как подконтрольную Киеву территорию, либо, в лучшем случае, как спорную территорию. Поэтому когда в Киеве сегодня увидели венгерский антивоенный ролик с Украиной без Крыма, то отреагировали на него предсказуемом болезненно.
В частности, МИД Украины опубликовал комментарий, в котором назвал обозначение Украины на показанной в видеоролике карте «некорректным». По мнению украинского МИД, обозначение Крымского полуострова как территории, не входящей в состав Украины, противоречит заявленной официальным Будапештом позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах.
Венгрия, считают в Киеве, «должна» прекратить провокации и соблюдать взятые на себя внутри рамок ООН, ЕС и НАТО международные обязательства, а «подыгрывание» российской агрессивной политике не способствует восстановлению мира в Европе. МИД Украины сделал по этому поводу официальный демарш венгерской стороне. В Будапеште, наверное, сильно по этому поводу огорчились.