Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве болезненно восприняли венгерский антивоенный видеоролик, в котором Украину показали без Крыма
Недовольство Киева справедливо, ведь надо было ещё без четырёх регионов показать.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Венгерское правительство, которое во главе с премьер-министром Виктором Орбаном придерживается идеи необходимости скорейшего тушения пожара украинского конфликта, в котором, по словам Орбана, у Киева нет никаких шансов одержать победу, опубликовало посвящённый текущему конфликту антивоенный видеоролик. Всё бы ничего, но создатели видеоролика показали Украину в границах 2014—2022 года, то есть, без учёта Крымского полуострова, который вот уже как девять лет является частью России.

реклама

Естественно, «мировое сообщество», не говоря уже про саму Украину, все эти девять лет не признаёт реальность и продолжает изображать Крым либо как «оккупированную» часть Украины, либо как подконтрольную Киеву территорию, либо, в лучшем случае, как спорную территорию. Поэтому когда в Киеве сегодня увидели венгерский антивоенный ролик с Украиной без Крыма, то отреагировали на него предсказуемом болезненно.

В частности, МИД Украины опубликовал комментарий, в котором назвал обозначение Украины на показанной в видеоролике карте «некорректным». По мнению украинского МИД, обозначение Крымского полуострова как территории, не входящей в состав Украины, противоречит заявленной официальным Будапештом позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X в Ситилинке - надо брать
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать

Венгрия, считают в Киеве, «должна» прекратить провокации и соблюдать взятые на себя внутри рамок ООН, ЕС и НАТО международные обязательства, а «подыгрывание» российской агрессивной политике не способствует восстановлению мира в Европе. МИД Украины сделал по этому поводу официальный демарш венгерской стороне. В Будапеште, наверное, сильно по этому поводу огорчились.

#россия #украина #политика #психиатрия #венгрия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В МИД России назвали закончившейся эпоху неоспоримого американского доминирования
Президент Украины заявил, что его стране для защиты неба требуется 50 батарей ЗРК Patriot
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Су-30МКИ с ядерными ракетами на борту готовы к битве с Китаем
7
Мой опыт работы с Gigabyte RTX 3080 Gaming OC и почему не стоит брать именно это исполнение
32
Как переписать историю: примеры украинской пропаганды
105
На фоне СВО ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 с двигателями АЛ-41Ф
5
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
53
Обзор и тестирование материнской платы VIA Epia-M, или о том кто придумал mini-ITX
2
VM VirtualBox - удобный инструмент для обхода западных санкций
10
Первая пригодная для тестов версия ChimbaBench 2.0 и сравнительный тест GTX 1070 / RX 6600
13
Обзор бюджетного смартфона Tecno Spark Go 2023: больше датчиков – больше возможностей
3
Китайский дрон-камикадзе, запускаемый из-под воды, способен "взломать" оборону Тайваня
1

Сейчас обсуждают

Сергей Баулов
17:28
Фейк, Конашенков заявил об уничтожении украинских вмс в марте прошлого года
Уличные камеры сняли видео поражения западной системы ПВО в Киеве российской ракетой
Анатолий Молдаванов
17:25
Удалили комментарий, ¢ц√|{🌀.
Блогер купил ПК с Aliexpress за 20000 рублей и без проблем запустил хиты 2023 года с высоким FPS
Владислав Балякин
17:24
Проще уж создать виртуальный диск и установить на него Винду на свой же ПеКа и будет в загрузке две винды...
VM VirtualBox - удобный инструмент для обхода западных санкций
troglodit
17:23
ГУР всякое отребье сбегающее из России собирает и под флагами рдк и прочее загоняет назад. добавив своих это у вас на украине гражданская. но ты пиши ещё. Крым ДНР ЛНР Херсон и Запорожье уже отвалилис...
Российский спецназ разгромил отряд украинской военной разведки при атаке ГУР на Белгородскую область
SMA
17:21
алгоритм просчета света уже лет 30 не менялся, по одним и тем же формулам расчитывается, это считай константа
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
Евгений Васютин
17:21
Наивная чукотская девочка
VM VirtualBox - удобный инструмент для обхода западных санкций
swr5
17:19
Господь избрал только Солнце и Землю, ну другим не повезло, бывает.
Российский спецназ разгромил отряд украинской военной разведки при атаке ГУР на Белгородскую область
Игорь Сиренко
17:18
Вы путаете теплое с мягким. Во первых тензоры отвечают за тензорные вычисления (конкретно за DLSS), за лучи - рт ядра. Во вторых разные утечки и "инсайды" говорили что в тюрингах будут тензоры. А хуан...
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
KremlinGremlin
17:17
Гуглится от Минфина инфо, у них на сайте есть "Объем Фонда национального благосостояния рухнул на 122,4 млрд рублей в мае" А ещё гуглится падение ВВП в России за 2022 год на 2,1% и прогноз на 2023: ещ...
Зеленский заявил, что ВСУ готовы к началу контрнаступления
SMA
17:16
Ну хохлы только и могут, что с мирным бороться, у РФ отсосали в Артемовске )))
Российский спецназ разгромил отряд украинской военной разведки при атаке ГУР на Белгородскую область
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем