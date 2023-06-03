Недовольство Киева справедливо, ведь надо было ещё без четырёх регионов показать.

Венгерское правительство, которое во главе с премьер-министром Виктором Орбаном придерживается идеи необходимости скорейшего тушения пожара украинского конфликта, в котором, по словам Орбана, у Киева нет никаких шансов одержать победу, опубликовало посвящённый текущему конфликту антивоенный видеоролик. Всё бы ничего, но создатели видеоролика показали Украину в границах 2014—2022 года, то есть, без учёта Крымского полуострова, который вот уже как девять лет является частью России.

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Естественно, «мировое сообщество», не говоря уже про саму Украину, все эти девять лет не признаёт реальность и продолжает изображать Крым либо как «оккупированную» часть Украины, либо как подконтрольную Киеву территорию, либо, в лучшем случае, как спорную территорию. Поэтому когда в Киеве сегодня увидели венгерский антивоенный ролик с Украиной без Крыма, то отреагировали на него предсказуемом болезненно.

В частности, МИД Украины опубликовал комментарий, в котором назвал обозначение Украины на показанной в видеоролике карте «некорректным». По мнению украинского МИД, обозначение Крымского полуострова как территории, не входящей в состав Украины, противоречит заявленной официальным Будапештом позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах.

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Венгрия, считают в Киеве, «должна» прекратить провокации и соблюдать взятые на себя внутри рамок ООН, ЕС и НАТО международные обязательства, а «подыгрывание» российской агрессивной политике не способствует восстановлению мира в Европе. МИД Украины сделал по этому поводу официальный демарш венгерской стороне. В Будапеште, наверное, сильно по этому поводу огорчились.