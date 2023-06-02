Ранее он же отметил, что шансов на победу у Украины нет никаких.

В Европе есть только единицы политиков высшего уровня, способные говорить правду и видеть события такими, какие они есть на самом деле. Среди этих единичных политиков — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступающий за скорейшее прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров.

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На прошлой неделе Орбан отличился нашумевшим заявлением про то, что, глядя на цифры и реальность, а также на то, что НАТО не готово отправить войска на помощь Украине, шансов у Киева на победу в конфликте с Россией нет, а всё происходящее — это большая трагедия. Сегодня Орбан в ходе своего выступления на одной из венгерских радиостанций также сделал заявление, которое явно не понравится представителям киевской власти.

По словам Орбана, необходимо не допустить начала украинского контрнаступления, поскольку в сложившихся реалиях оно станет «кровавой бойней». Как отметил Орбан, даже он, человек, прослуживший лишь полтора года в вооружённых силах, в курсе того, что атакующая сторона терпит втрое большие потери, чем обороняющаяся сторона. В настоящее время обороняющейся стороной является Россия, занимающая укреплённые позиции и стянувшая на линию боевого соприкосновения огромное количество сил и техники, и которая многократно превосходит Украину по населению, не говоря уже о военных возможностях и возможностях восстановления боевого потенциала.

Венгерский премьер призвал общественность сделать «всё, что в наших силах», чтобы добиться прекращения огня на Украине и начала переговоров об установлении мира.

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Строго говоря, условия, которые Россия поставила перед Украиной и подначиваемым её коллективным Западом, все хорошо известны. Пока что желания посмотреть правде в глаза и принять единственно правильное решение киевские и западные функционеры не изъявляют.