Зеленский в детстве до дыр зачитал «Золотую антилопу».

Рассказывая о боевых действиях и сопутствующей им работе тыла, президент Украины Владимир Зеленский, как и большинство политиков коллективного Запада, по всей видимости, представляет себе видеоигры, в которых достаточно насобирать необходимое количество ресурсов, отдать приказ на подготовку пехоты и техники в «бараках», выйти в «лимит» и пойти в атаку. В реальной жизни, увы, так это не работает: деньги в ствол орудия не затолкаешь, ракету ими не собьёшь, в атаку, обклеившись деньгами, также не пойдёшь. Денежные средства необходимо конвертировать в материальный продукт военного назначения, а с этим у полностью обеспечивающего Украину военной техникой и аммуницией коллективного Запада сейчас наблюдаются серьёзные проблемы.

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Тем не менее, приняв на себя роль ненасытного руководителя страны, ведущей самые интенсивные боевые действия со времён Второй мировой войны, и которой всегда мало оружия, Зеленский сохраняет образ, и сегодня в интервью The Wall Street Journal заявил, что Украине для защиты неба от российских ударов необходимо в десять раз больше батарей ЗРК Patriot, чем стране вообще обещано. Иными словами, вместо обещанных пяти батарей Зеленский хочет получить ни много ни мало, а пятьдесят батарей Patriot.

Чтобы лучше понимать масштаб запросов Зеленского, а также, как следствие, состояние украинской ПВО к шестнадцатому месяцу оказания сопротивления российской специальной военной операции, следует помнить, что в каждую батарею ЗРК Patriot входят от четырёх до восьми пусковых установок вкупе с соответствующим оборудованием в виде командного пункта, радаров, систем энергоснабжения и прочего. Таким образом, Зеленский хочет получить от США от двухсот до четырёхсот пусковых установок с соответствующим количеством вспомогательного оборудования и боеприпасов.

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Есть ли в принципе у США столько систем Patriot, вопрос отнюдь не риторический, равно как и непонятно, кто в таком случае должен будет управлять этими системами. Важно понимать, что к моменту начала СВО у Украины имелась доставшаяся ей в наследство от СССР/России эшелонированная система противовоздушной обороны. Которая за время боевых действий была методично деградирована российскими вооружёнными силами до текущего плачевного состояния.