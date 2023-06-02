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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Украины пожаловался на то, что за ЗРК Patriot выстроилась очередь
Что, все переданные уже потеряли?
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Исходя из официальной информации российского министерства обороны, на Украине в общей сложности уже уничтожена как минимум одна батарея ЗРК Patriot. Данные сведения косвенно подтверждает и президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня заявил, что Украина не может получить достаточного количества как самих комплексов Patriot, так и ракет к ним.

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По словам Зеленского, за Patriot сейчас выстроилась очередь, наблюдается дефицит этих комплексов, и Украина сейчас, по сути, находится в этой очереди, а переданных комплексов недостаточно для того, чтобы обеспечить стопроцентный перехват российских средств поражения.

Необходимо помнить, что сейчас поддержание украинской ПВО хоть в каком-то функционирующем состоянии является задачей номер один для спонсоров Киева из коллективного Запада. Для этого США и страны НАТО передают Украине как свои зенитные установки, так и ракеты к ним. Не удивимся, если дойдёт до того, что американцы заставят своих европейских сателлитов снять собственные системы ПВО с боевого дежурства и отправить их на Украину.

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Тем временем ВС РФ методично уничтожают средства противовоздушной обороны на Украине. Сегодня ночью с этой целью был осуществлён массированный ракетный удар, о котором днём отчиталось российское оборонное ведомство.

#украина #боевые действия #patriot #пво
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