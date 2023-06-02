Тем самым «вынеся» защиту критических объектов военной инфраструктуры. Похоже, второй этап — «вынос» самой этой инфраструктуры.

Для страны, которая ещё в марте прошлого года достреливала свои последние ракеты, Россия проявляет поразительный уровень методичности при осуществлении ежедневных массированных ударов по чувствительным объектам на территории Украины. Впрочем, не будем цитировать комментарии людей по ту сторону конфликта, которые явно не в себе, тем более что многократно увеличенный выпуск средств поражения отмечают не только представители российской власти, но и уже даже уважаемые (кем-то) западные издания.

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В общем, сегодня ночью Вооружённые силы России в очередной раз устроили тревогу по всей территории Украины. Основной удар пришёлся по Киеву и его окрестностям, с мест сообщали о работе систем ПВО с последующими «фейерверками» на их местах, и вот, сегодня Минобороны России подтвердило комментарии киевлян, выступив с официальным заявлением о действиях, предпринятых сегодня ночью.

Как гласит официальная сводка МО РФ, ночью ВКС России нанесли «групповой» удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ПВО Украины.

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Согласно комментарию российского оборонного ведомства, поражённые объекты осуществляли прикрытие критических объектов военной инфраструктуры Украины. Были ли в ходе сегодняшнего удара уничтожены непосредственно эти объекты военной инфраструктуры, из двоякого комментария МО РФ не вполне ясно. Возможно, уничтожение самих военных объектов — это цель второго этапа ракетного удара, который может состояться сегодня ночью. Как мы помним, на днях ВС РФ наконец-то начали осуществлять удары по центрам принятия решений в Киеве — под раздачу на этой неделе попал штаб Главного управления разведки Минобороны Украины, а если точнее, то его подземные объекты.