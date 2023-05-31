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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Очередной пакет военной помощи США Украине содержит снаряды для систем ПВО, а также оборудование для преодоления российских укреплений
Но и без снарядов для HIMARS украинцев не оставят.
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Система искусственного жизнеобеспечения, которую коллективный Запад выстроил вокруг Украины, предоставляя ей бесконечные пакеты военной и финансовой «помощи», продолжает работать, и отключать её Вашингтон, по крайней мере, при режиме Байдена, явно не собирается. Сегодня Украина уже сообщила о том, что США выплатили ей пособие на сумму в $1,25 млрд для «возмещения расходов бюджета», теперь же в Белом доме сообщили о выделении очередного пакета уже военной помощи.

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Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, в новый, уже 39-й по счёту пакет «военной помощи» войдут в основном боеприпасы для систем противовоздушной обороны, включая ЗРК Patriot, а также новые ПЗРК Stinger.

Естественно, боеприпасы для систем ПВО это ключевая, но не единственная статья в очередном «пакете». Помимо них США передают Украине дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155мм и 105мм, танковые снаряды калибра 105мм, высокоточные авиационные снаряды, авиационные ракеты Zuni, снаряды для беспилотников, свыше 30 миллионов патронов к стрелковому оружию.

Наконец, США поставят Украине оборудование и системы для расчистки минных полей, а также снаряды для расчистки местности от заграждений, генераторы, запчасти и прочее полевое оборудование. Пожалуй, это наиболее интересный пункт, означающий, что США уже без всяческих прикрас гонят Украину на контрнаступление, главным сдерживающим фактором которого помимо острейшей нехватки всего являются и выстроенные Россией многослойные эшелонированные укрепления по всей линии боевого соприкосновения.

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Общая сумма сегодняшнего пакета военной помощи оценивается примерно в $300 миллионов.

#россия #украина #сша #боевые действия
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