Но и без снарядов для HIMARS украинцев не оставят.

Система искусственного жизнеобеспечения, которую коллективный Запад выстроил вокруг Украины, предоставляя ей бесконечные пакеты военной и финансовой «помощи», продолжает работать, и отключать её Вашингтон, по крайней мере, при режиме Байдена, явно не собирается. Сегодня Украина уже сообщила о том, что США выплатили ей пособие на сумму в $1,25 млрд для «возмещения расходов бюджета», теперь же в Белом доме сообщили о выделении очередного пакета уже военной помощи.

реклама

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, в новый, уже 39-й по счёту пакет «военной помощи» войдут в основном боеприпасы для систем противовоздушной обороны, включая ЗРК Patriot, а также новые ПЗРК Stinger.

Естественно, боеприпасы для систем ПВО это ключевая, но не единственная статья в очередном «пакете». Помимо них США передают Украине дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155мм и 105мм, танковые снаряды калибра 105мм, высокоточные авиационные снаряды, авиационные ракеты Zuni, снаряды для беспилотников, свыше 30 миллионов патронов к стрелковому оружию.

Наконец, США поставят Украине оборудование и системы для расчистки минных полей, а также снаряды для расчистки местности от заграждений, генераторы, запчасти и прочее полевое оборудование. Пожалуй, это наиболее интересный пункт, означающий, что США уже без всяческих прикрас гонят Украину на контрнаступление, главным сдерживающим фактором которого помимо острейшей нехватки всего являются и выстроенные Россией многослойные эшелонированные укрепления по всей линии боевого соприкосновения.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Общая сумма сегодняшнего пакета военной помощи оценивается примерно в $300 миллионов.