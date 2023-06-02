Вступить не вступит, а вот вляпалась по полной.

Представители стран-членов НАТО, а также самого генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга неоднократно повторяли, что Украину в этот военный блок не примут как минимум до тех пор, пока в стране продолжается вооружённый конфликт. Понятно, что Киев в НАТО не нужен и после конфликта, а соответствующие обещания используются как морковка для ослика, и вот, похоже, реальность осознали и в украинском руководстве. В частности, президент Украины Владимир Зеленский признал, что в НАТО страна не вступит, пока на её территории продолжаются боевые действия.

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По словам Зеленского, для Украины вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности, и замены этой опции в Киеве не ищут, но всё же понимают, что принятие находящегося в состоянии конфликта государства в альянс невозможно, поскольку в этом случае альянс может оказаться напрямую втянутым в боевые действия.

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Как мы видим, в Киеве так и не сделали выводов из текущего конфликта, главной причиной которого стало именно желание Украины предоставить свою территорию для освоения Североатлантическим альянсом с созданием неприемлемых угроз для России. Похоже, пока осознание этого факта не придёт к киевским руководителям, о каком бы то ни было мирном урегулировании конфликта говорить бессмысленно, как бы того ни хотели многие представители мирового сообщества.