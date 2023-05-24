Потому что в противном случае НАТО придётся впрячься уже напрямую, а это сами понимаете, чем чревато.

Вопрос членства Украины в НАТО, как, собственно, и в Евросоюзе, давно является для Киева своеобразной морковкой, которую функционеры этих государственных объединений держат на крючке на удочке, и в направлении которой тот готов безвольно двигаться. На протяжении многих лет перед Украиной ставят недостижимые в её реалиях цели, а теперь, когда на территории страны идут самые интенсивные и кровопролитные боевые действия со времён Второй мировой, Киев рассчитывает, что НАТО в нынешнем состоянии возьмёт Украину под опеку, тем самым уже напрямую и без всяких прокси вступив в конфликт с Россией.

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Чем это чревато для человечества — по крайней мере, в северном полушарии Земли, объяснять, пожалуй, не надо. Понимают это и в НАТО, поэтому всячески отодвигают вопрос принятия Украины в альянс, придумывая всё новые причины этого не делать. Сегодня, например, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО во время военного конфликта не рассматривается. При этом полностью исключать возможность вступления Украины в альянс Столтенберг не стал, тем самым сохранив ту самую «морковку», с помощью которой можно манипулировать поведением прозападных киевских политиков.

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Необходимо понимать, что фактически НАТО максимально впряглось за Украину, передавая стране для «самообороны» немыслимые объёмы оружия, военной техники и боеприпасов, предоставляя разведданные, а также обучая личный состав ВСУ. И это не говоря уже об иностранных «наёмниках», сражающихся в рядах украинских сил. Так что уровень «натоизации» Украины по факту запредельный, а западные функционеры с необъяснимым нормальному человеку чувством гордости заявляют, что номенклатура вооружений и военной техники, переданной странами НАТО на Украину, такая, что столь длинного перечня больше нет ни в одной стране мира. К вопросу о том, кто, с кем и почему воюет.