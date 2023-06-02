Что это за будущее такое, впрочем, уточнять никто не стал.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Финляндию позволил себе сделать любопытное заявление касательно дальнейшей военной помощи Вашингтона Киеву. По словам Блинкена, Штаты продолжат оказывать Украине военную поддержку и, более того, даже помогут ей в создании «армии будущего».

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В эту чудесную армию будущего, как отметил Блинкен, будут входить современные Военно-воздушные силы, интегрированная ПВО и ПРО, полностью современные танки и другая бронетехника, возможности для обучения личного состава, а также, что самое интересное, создание «национального потенциала» по выпуску боеприпасов и снарядов. Иными словами, США хотят восстановить то, что у Украины уже было до 24 февраля прошлого года, и чего больше давно нет. Каким образом эта задумка будет осуществляться, в какие сроки, при каких условиях — не уточняется.

Хотя заявление Блинкена, особенно в вопросе создания национального потенциала по выпуску боеприпасов, звучит как самая настоящая фантастика, учитывая, что на Украине нет ни одного места, куда не могли бы долететь российские средства поражения, но улыбаться по этому поводу совсем не следует.

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Дело в том, что комментарий Блинкена, если отбросить от него различную шелуху, в конечном счёте означает следующее: США будут продолжать нашпиговывать Украину оружием даже в случае окончания конфликта. А это означает только то, что Вашингтон не собирается учитывать требования и опасения России касательно недопустимости создания угрозы на своих границах. Таким образом, Россию вынуждают продолжать военную операцию до тех пор, пока помогать действующей американской администрации станет уже некому, а вопрос Украины не будет полностью решён на российских условиях. А условия эти с каждым днём становятся только жёстче и жёстче.