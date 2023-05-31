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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились фотографии повреждений штаба ГУР МО Украины после российского ракетного удара
Спойлер: ничего драматичного вы не увидите.
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Вчера Минобороны России заявило, что в течение суток осуществило ракетный удар по центрам принятия решений в Киеве. Парой часов позже президент России Владимир Путин уточнил, что удар пришёлся по штабу военной разведки, а этот статус на Украине имеет разве что возглавляемое Кириллом Будановым Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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То, что удар пришёлся действительно, куда следовало, можно было выяснить из реакции самого Буданова, на следующий день отдавшего приказ на осуществление налёта беспилотниками на Москву. Теперь же начали потихоньку появляться фотографии комплекса зданий штаба ГУР МО Украины в Киеве.

Из фотографий трудно сделать какие-либо далеко идущие выводы, но то, что удары по зданиям Главного управления разведки действительно пришлись, сомнений не вызывает. Дополнительные следует отметить спутниковые снимки комплекса зданий ГУР МО Украины, сделанные до и после ударов. На снимке после российского удара можно заметить огромную кучу грунта рядом со штабом украинской военной разведки. Бытует мнение, что реальный удар наносился с целью поражения подземных сооружений штаба, а повреждения фасада находящихся на поверхности зданий — это уже побочный эффект.

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Насколько удары были действительно существенны и не несли ли исключительно предупреждающий характер для украинских «ястребов», пока сказать невозможно. Одно ясно: если бы ВС РФ поставили цель стереть этот комплекс зданий в порошок, то, несомненно, сделали бы это, и особо не напряглись.

#россия #украина #боевые действия
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