Похоже, прилетело всё-таки куда надо и очень вовремя.

Сегодня ночью, а также повторно до обеда по Украине наносились массированные ракетные удары. Прилёты фиксировались практически во всех регионах страны, а позже Минобороны России заявило, что целью ракетного удара были аэродромы, расположенная на них авиационная техника, командные пункты и склады с вооружениями и боеприпасами. В детали МО РФ не вдаётся, но, судя по последовавшему сегодня после ударов комментарию главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, прилетело куда надо и очень вовремя.

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По словам Буданова, все те, кто пытались «запугать» Украину, очень скоро об этом пожалеют — ответ себя ждать не заставит, и скоро «все всё увидят». Хотя грозное заявление Буданова, выглядящее как размахивание кулаками после драки, и может вызвать улыбку, но ни в коем случае не стоит недооценивать возможности ГУР МО Украины, которое уже признали ответственным за все террористические акты на территории России, а также за диверсионные вылазки в приграничные регионы. Пакостить будут, и будут обязательно, и к этому надо быть военным готовыми к противодействию, а гражданским — быть готовыми морально и психологически.