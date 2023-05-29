И что Москва пойдёт на переговоры только в случае победы.

Выступая в понедельник в Барселоне, глава Евродипломатии Жозеп Боррель без большого энтузиазма прокомментировал происходящее в конфликте на Украине. По его словам, он не испытывает оптимизма касательно того, что произойдёт на Украине этим летом.

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Как отметил Боррель, с обеих сторон конфликта фиксируется концентрация войск, а со стороны России он видит чёткое намерение одержать в этом конфликте победу. По мнению главы Евродипломатии, Россия не пойдёт на переговоры до тех пор, пока не победит.

И хотя в заявлении Борреля можно проследить проблеск здравого смысла и понимания реальности происходящего, но свой комментарий глава Евродипломатии использовал для того, чтобы убедить европейскую общественность в том, что ЕС необходимо продолжать поддерживать Украину.

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Ранее, напомним, Боррель заявлял, что в случае прекращения западной помощи Украине придётся сдаться в течение нескольких дней. Министр обороны Германии при таком раскладе строит ещё более пессимистичный сценарий: сутки — и всё.