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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Германии заявил, что конец Украины наступит «завтра», если Запад перестанет поставлять ей оружие
Вопрос «А какое вообще Западу дело до Украины?» задать никто не осмелился. Повестка нынче не та.
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На сегодняшний день Украина сопротивляется российской специальной военной операции исключительно за счёт помощи коллективного Запада, который не только целыми нескончаемыми эшелонами гонит ей военную технику, но и обучает военных, осуществляет разведку, передавая полученные данные в Киев, а также, по сути, содержит всю украинскую государственную машину путём прямых вливаний денежных средств. Очевидно, что стоит только перекрыть поток денег и оружия, как всё на Украине достаточно быстро схлопнется. И всё больше западных официальных лиц не стесняются это заявлять под камеры.

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Так, недавно глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае прекращения поставок оружия Украине придётся сдаться, сегодня же его мнение поддержал министр обороны Германии Борис Писториус. Отвечая на вопрос депутата Бундестага Роберта Фарле на тему того, почему Германия никак не способствует мирному урегулированию конфликта на Украине, Писториус заявил, что если прекратить поставки вооружений Украине, то её конец наступит уже на следующий день.

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По словам Писториуса, это хотят принять те, кто согласны с вопросом депутата Фарле, но не готовы допустить те, кто принимают решения в Германии. Иными словами, Германия, по крайней мере, до тех пор, пока там сохраняется действующее руководство, будет продолжать тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы «поддерживать» чужую страну в чужих боевых действиях, которые Германию никак не касаются. Зато Германию очень даже касаются последствия санкционной войны, развязанной Евросоюзом против России формально «в ответ» на начатую ей СВО.

#украина #политика #германия
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