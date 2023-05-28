В Киеве продолжают жить в своей выдуманной альтернативной реальности.

Представители украинской власти очень хорошо вжились в роль Украины как жертвы, которой почему-то надо помогать всем светом. Кто хочет и может, впрочем, и так помогают, обеспечивая ВСУ оружием, боеприпасами, прямым финансированием, разведданными и обучением по натовским стандартам. Строго говоря, это единственная причина, по которой Украина всё ещё сопротивляется ВС РФ в рамках специальной военной операции, что подтверждают всё больше западных функционеров. Перелома в конфликте в пользу Украины при текущих реалиях нет и быть не может, и, похоже, потихоньку это начинают понимать и в Киеве.

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В частности, сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ключевым фактором для окончания текущего конфликта может стать приглашение Украины в НАТО. Естественно, Ермак приправил свою мысль мнением о том, что это Европа «нуждается в защищённом мире», и что якобы без Украины этого добиться невозможно. В данных заявлениях чётко просматривается желание Киева напрямую втянуть Североатлантический альянс в конфликт на своей стороне.

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Помнит ли Ермак, что именно стремление Украины в НАТО и активное освоение её территории Североатлантическим альянсом стало причиной текущего вооружённого конфликта с Россией, вопрос риторический. Понятно, что ничего другого представитель нынешней киевской власти сказать в принципе не может, однако чем раньше прекратится замещение реальности иллюзиями, тем лучше для всех, и в первую очередь для самой Украины.