Ранее соответствующие документы подписали министры обороны двух государств.

В конце марта этого года было принято решение о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия. Подготовка к началу процесса продлилась ровно два месяца, и вот, сегодня министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соответствующие документы, а процесс перемещения начался. Факт его начала подтвердил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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По словам Лукашенко, подготовка мест хранения ядерного оружия завершена, теперь началось перемещение непосредственно ядерных боеприпасов.

Отметим, что на данном этапе речь идёт о тактическом ядерном оружии. В данном случае о том, которое можно применять со стандартных, пусть и переоборудованных, боевых самолётов, а также с оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». При этом само тактическое ядерное оружие остаётся в ведении России, а Беларусь выступает как страна размещения — по тому же принципу, по которому в нескольких европейских государствах размещается ядерное оружие США.

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Ранее Лукашенко заявлял, что при необходимости в Беларуси будет размещено и стратегическое ядерное оружие. А это уже те самые мощные бомбы и ракеты, способные «сносить» целые города. В общем, хочешь мира — готовься к войне, и по-другому, к сожалению, коллективный Запад понимать не хочет и не может.