В результате неудачной диверсии в Белгородской области, в которой принимала участие примерно рота украинских диверсантов, было подбито, уничтожено и захвачено в общей сложности свыше десятка единиц военной техники, включая американскую — в виде бронемашин HMMWV/Humvee и International MaxxPro. И это не говоря уже о стрелковом и противотанковом вооружении западного производства, которое в больших количествах было «затрофеено» российскими силами.
реклама
Всё это, учитывая тот факт, что руководство США строго-настрого запретило Украине применять американское оружие для ударов по территории России (в том виде, в котором её признают сами Штаты, естественно), вызывает массу неприятных вопросов. И как-то оправдываться за потерю дорогостоящей техники на общепризнанной территории РФ надо.
В Киеве ожидаемо не придумали ничего лучше, как начать заявлять, что Украина здесь не при делах, и не знает, как американское оружие попало к диверсантам. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрея Черняка, западные «союзники» Киева отслеживают «каждую пулю», а техника предназначена для украинских войск, а не для диверсантов.
Как и ожидалось, Киев пошёл в несознанку. Что же до захваченной и повреждённой техники, то она после проведения ремонта ещё послужит ВС РФ.