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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
Кто там просил доказательства? Получайте.
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Привыкшие не верить на слово официальным властям (но при этом готовые верить на слово всем остальным) граждане России после публикации Минобороны заявления о разгроме украинской диверсионной группы начали активно требовать демонстрации фото- и видеодоказательств, на которых были бы запечатлены ликвидированные диверсанты и подбитая техника. В общем, сегодня всё это стало появляться. И если фотографии с уничтоженными диверсантами мы по разным причинам и соображениям, в которых этическая занимает не последнее место, размещать не станем, то вот подбитую и выгоревшую технику показать можно.

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Согласно официальным данным, в ходе контртеррористической операции было уничтожено 70 диверсантов, 4 бронемашины и 5 пикапов. Съёмки на одном только КПП «Грайворон» подтверждают уничтожение и серьёзное повреждение четырёх бронемашин (три американских HMMWV/Humvee и один КрАЗ «Кобра»), а также одного пикапа. Остальные пикапы, стало быть, были ликвидированы на других участках территории Белгородской области, на которой осуществлялась диверсия, или же уже непосредственно на территории Украины, куда диверсанты отступили под огнём ВС РФ.

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Ещё как минимум две бронемашины (International MaxxPro) были затрофеены российскими силами.

#россия #украина #боевые действия
4
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ВС РФ в ходе КТО в Белгородской области затрофеили много западного оружия, включая броневики MaxxPro
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