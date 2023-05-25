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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЧВК «Вагнер» начала выход из Артёмовска (Бахмута) и передачу города ВС РФ
Выйти из города «музыканты» рассчитывают до 1 июня.
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Когда 20 мая сначала основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а затем и Минобороны России заявили о взятии/освобождении города Артёмовск (он же Бахмут), было объявлено, что подразделения «Оркестра» останутся в городе до 25 мая, продолжив его осмотр и подготовив зачищенную от ВСУ территорию к передаче регулярным Вооружённым силам России. Что ж, 25 мая настало, и «музыканты», как и обещали, начали вывод своих подразделений из Артёмовска с последующей передачей контроля над городом российской армии.

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Завершить процесс рассчитывают в срок до 1 июня, что, учитывая размеры подразделений ЧВК «Вагнер», вполне реальная и осуществимая задача. К военнослужащим ВС РФ «музыканты» относятся как к братьям по оружию, поэтому оставят им неиспользованные боекомплекты и сухпайки.

Проводившаяся ЧВК «Вагнер» операция по окружению Бахмута и изматыванию в нём вооружённых сил Украины, что и было главной поставленной командованием ВС РФ задачей, продолжалась 224 дня. По словам Евгения Пригожина, первоначально непосредственно установление контроля над городом не планировалось — это получился, так сказать, приятный бонус. Безусловно, лукавит: дело в том, что Бахмут территориально находится в Донецкой Народной Республике, которую Россия признала и взяла по итогам референдума в свой состав в границах Донецкой области; а это значит, что оставшиеся под контролем ВСУ территории ДНР необходимо так или иначе забирать.

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Что до самой ЧВК «Вагнер», то сейчас подразделения «Оркестра» уходят в тыловые лагеря, где будут отдыхать и доукомплектовываться. Примерно через два месяца «вагнеровцы» приступят к выполнению новых боевых задач, а уж какими они будут, зависит от ситуации на поле боя. По словам Пригожина, скорее всего, «музыканты» вернутся в зону проведения специальной военной операции и продолжат сражаться за Россию.

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