Если СВО за два месяца закончится — уйдут «на вольные хлеба» в Африку. Если нет — будут сражаться за Россию.

После окончания операции по освобождению Артёмовска (Бахмута) ЧВК «Вагнер», которые вели на этом направлении основные штурмовые действия, требуется длительный отдых и переформирование. Естественно, на Артёмовске история «вагнеровцев» не заканчивается, поэтому журналисты поинтересовались у основателя ЧВК Евгения Пригожина, какие у «музыкантов» планы на обозримое будущее.

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В настоящее время, по словам Пригожина, ЧВК «Вагнер» выходит в полевые лагеря, и на данном этапе других задач не имеет. В течение месяца—двух «музыканты» будут доподготавливаться, после чего приступят к выполнению других боевых задач. А вот какие это будут задачи — зависит уже от ситуации на земле.

Как отметил Пригожин, если боевые действия через два месяца закончатся, то ЧВК «Вагнер» «счастливые и довольные» уедут «на вольные хлеба в Африку до тех пор, пока опять Россия не окажется в опасности». Данное развитие событий Пригожин считает крайне маловероятным: через два месяца конфликт, скорее всего, не закончится, а опасность только увеличивается, поэтому вероятнее всего, что «вагнеровцы» останутся с Россией и будут «выполнять самые тяжёлые задачи на самых сложных участках фронта».

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Следует помнить, что Пригожин не склонен надевать розовые очки, и говорит то, что считает нужным, даже если зачастую этого делать не следует из соображений деморализации общества. Возможно, за это и пользуется авторитетом в российском обществе.