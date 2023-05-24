Компромисс Киеву предлагали в марте прошлого года, но там выбрали сопротивление за свой и чужой счёт.

Не секрет, что коллективный Запад сейчас стоит перед «вилкой»: с одной стороны, конфликт на Украине, дабы сохранить лицо, надо замораживать уже сейчас, пока ещё есть, что замораживать, а с другой, нескрываемая главная задача Запада в ослаблении России так и не была достигнута, о чём прямым текстом заявляют уже даже немецкие разбирающиеся в военном искусстве политики, и заморозить конфликт — значит, косвенно признать победу РФ и её территориальные приобретения. Вот и возникает дилемма, когда что ни делай — всё с точки зрения американских и европейских спонсоров Киева плохо.

реклама

Действующие и принимающие решения западные политики пока выступают категорически против заморозки конфликта, и в этом вопросе в Кремле они находят поддержку. Как заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия «солидарна» с тем, что нельзя допустить замораживания конфликта на Украине.

Причины, впрочем, у сторон разные. По словам Пескова, Россия рассматривает только достижения поставленных перед специальной военной операцией задач. Достигаться они будут либо силовым, либо иным путём. Альтернативных силовому путей России не предлагают.

рекомендации 4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Необходимо понимать, что российское руководство небезосновательно рассматривает гипотетическую заморозку конфликта как возможность для коллективного Запада воспользоваться ею, чтобы ещё сильнее накачать Украину оружием и создать ещё большую угрозу на границе с Россией.