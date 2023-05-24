Не секрет, что коллективный Запад сейчас стоит перед «вилкой»: с одной стороны, конфликт на Украине, дабы сохранить лицо, надо замораживать уже сейчас, пока ещё есть, что замораживать, а с другой, нескрываемая главная задача Запада в ослаблении России так и не была достигнута, о чём прямым текстом заявляют уже даже немецкие разбирающиеся в военном искусстве политики, и заморозить конфликт — значит, косвенно признать победу РФ и её территориальные приобретения. Вот и возникает дилемма, когда что ни делай — всё с точки зрения американских и европейских спонсоров Киева плохо.
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Действующие и принимающие решения западные политики пока выступают категорически против заморозки конфликта, и в этом вопросе в Кремле они находят поддержку. Как заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия «солидарна» с тем, что нельзя допустить замораживания конфликта на Украине.
Причины, впрочем, у сторон разные. По словам Пескова, Россия рассматривает только достижения поставленных перед специальной военной операцией задач. Достигаться они будут либо силовым, либо иным путём. Альтернативных силовому путей России не предлагают.
Необходимо понимать, что российское руководство небезосновательно рассматривает гипотетическую заморозку конфликта как возможность для коллективного Запада воспользоваться ею, чтобы ещё сильнее накачать Украину оружием и создать ещё большую угрозу на границе с Россией.