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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили, что солидарны с Западом касательно недопустимости заморозки конфликта на Украине
Компромисс Киеву предлагали в марте прошлого года, но там выбрали сопротивление за свой и чужой счёт.
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Не секрет, что коллективный Запад сейчас стоит перед «вилкой»: с одной стороны, конфликт на Украине, дабы сохранить лицо, надо замораживать уже сейчас, пока ещё есть, что замораживать, а с другой, нескрываемая главная задача Запада в ослаблении России так и не была достигнута, о чём прямым текстом заявляют уже даже немецкие разбирающиеся в военном искусстве политики, и заморозить конфликт — значит, косвенно признать победу РФ и её территориальные приобретения. Вот и возникает дилемма, когда что ни делай — всё с точки зрения американских и европейских спонсоров Киева плохо.

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Действующие и принимающие решения западные политики пока выступают категорически против заморозки конфликта, и в этом вопросе в Кремле они находят поддержку. Как заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия «солидарна» с тем, что нельзя допустить замораживания конфликта на Украине.

Причины, впрочем, у сторон разные. По словам Пескова, Россия рассматривает только достижения поставленных перед специальной военной операцией задач. Достигаться они будут либо силовым, либо иным путём. Альтернативных силовому путей России не предлагают.

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Необходимо понимать, что российское руководство небезосновательно рассматривает гипотетическую заморозку конфликта как возможность для коллективного Запада воспользоваться ею, чтобы ещё сильнее накачать Украину оружием и создать ещё большую угрозу на границе с Россией.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз
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