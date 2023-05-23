Если что-то и произошло, то прямо противоположное.

В коллективном Западе сейчас недопустимо говорить правду о конфликте на Украине. Можно лишиться работы, должности, свободы, в конце концов. Тем не менее, отдельным личностям истина дороже возможных последствий её озвучивания. Так, например, руководитель немецкой Федеральной разведывательной службы Бруно Каль заявил, что признаки ослабления российской армии отсутствуют.

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По словам Каля, Россия сохраняет способность вести долгосрочные боевые действия, обеспечивая войска личным составом, вооружениями и боеприпасами, в связи с чем разговоры об ослаблении России и возможности скорого прекращения ею боевых действий — это искажение реальности.

Тезис о том, что российская армия на Украине якобы потерпела фиаско и критически ослаблена, начал раскручиваться западными СМИ буквально через несколько дней после начала специальной военной операции. Вызвано это полным непониманием выбранной Генштабом ВС РФ стратегии ведения боевых действий, в основу которой легла так называемая война на истощение, а не захват территорий, которыми грезят взращённые на голливудских фильмах представители не только западного, но и в значительной степени российского общества.

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Сегодня же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Украины нет шансов одержать победу над Россией, если только на помощь Киеву не придёт весь блок НАТО с полноценной интервенцией, призвав к переговорам. Руководители западных стран, в том числе и Германии, при этом категорически против переговоров и выступают за дальнейшую эскалацию конфликта путём поставок всё более тяжёлых, смертоносных и дальнобойных вооружений.