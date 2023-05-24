Хиллари Клинтон почему-то считает, что он не случится раньше.

Хиллари Клинтон, которая при первом сроке президентства Барака Обамы занимала должность Государственного секретаря США, а в 2016 году баллотировалась на должность президента США и была оппонентом Дональда Трампа, поделилась своим мнением касательно того, что произойдёт, если на следующих президентских выборах победит кандидат, желающий «сделать Америку снова великой».

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Учитывая, что Клинтон и Трамп являются антиподами, нетрудно догадаться, какой ответ дала экс-госсекретарь, ранее проигравшая ему выборы. По мнению Клинтон, если Трамп станет президентом, чего, как она выразила уверенность, не случится, то это станет концом для Украины, концом демократии в США, а также косвенно концом НАТО, поскольку Трамп, как считает его оппонентка на выборах в 2016 году, выведет США из Североатлантического альянса.

Нетрудно понять, что Хиллари Клинтон занимается запугиванием американской публики, при том, что нет никаких оснований полагать, что Трамп в случае избрания будет вести себя именно таким образом. Стоит помнить, что во время первого президентского срока Трамп окружил себя явно ненадёжными людьми, которые всячески саботировали его решения как главы государства по ключевым вопросам, в результате заявления-то от Трампа поступали правильные, но на деле ничего во внешней политике Града на холме не менялось.

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Что касается тезиса о «конце для Украины», то в этом плане Клинтон права, поскольку сейчас Киев сопротивляется исключительно за счёт финансовых вливаний Запада (в основном США) и безмерной военной помощи Запада (опять же, в основном США). Если поток денег и оружия перекрыть, то, как выразился недавно глава Евродипломатии Жозеп Боррель, боевые действия быстро закончатся. Правда, на условиях, которые коллективный Запад считает неприемлемыми.