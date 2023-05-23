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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии заявил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, и призвал к переговорам
Главное, что кукловоды Киева против. Значит, переговоров не будет.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан давно воспринимается функционерами Евросоюза и коллективного Запада в целом как белая ворона: позволяет себе осмысленные и полностью соотносящиеся с реальностью комментарии, призывает к продолжению сотрудничества с Россией и к скорейшему окончанию вооружённого конфликта на Украине. Сегодня у украинских СМИ появился очередной повод выразить своё негодование позицией Орбана: венгерский премьер заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией.

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По словам Орбана, возможности победить «у несчастных украинцев», если только НАТО напрямую не осуществит интервенцию и не направит свои войска на Украину, нет. Этой позиции Орбан, по его словам, придерживался всегда, параллельно предлагая прекратить раскручивать маховик эскалации и начать мирные переговоры.

Естественно, в украинском внешнеполитическом ведомстве на это заявление Орбана отреагировали крайне болезненно. Так, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко выступил с критикой слов Орбана, отметив, что европейские политики «ошибались, когда утверждали, что Украина не продержится и трёх суток, ошибаются и сейчас». Уточнять, что Украина продолжает сопротивляться исключительно за счёт беспрецедентных вливаний Западом средств на поддержание экономики страны и немыслимых поставок вооружений, Николенко не стал. Зато за него это недавно сделал глава Евродипломатии Жозеп Боррель, заявивший, что при прекращении западной помощи Украина долго не протянет.

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Украина, добавил Николенко, «продолжит бороться» вплоть до выхода на границы страны на момент 1991 года. По мнению представителя МИД Украины, это единственный путь не только для мира на Украине, но и для мира во всей Европе.

#россия #украина #боевые действия #евросоюз #венгрия
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