Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев призвал уничтожать диверсантов «как крыс» и не брать их в плен
Железный Димон в своём репертуаре.
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Занявший после начала специальной военной операции «ястребиную» позицию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сегодня в ходе своего визита в Лаос высказался на тему украинских диверсантов, которые вчера проникли на территорию Белгородской области, а сегодня даже после нанесения им ударов и ликвидации большей части группы продолжили свои действия в ожидании подкреплений. По словам Медведева, диверсантов необходимо «уничтожать как крыс, и даже в плен не брать».

реклама

Важно понимать, что хоть Медведев и занимает должность зампреда Совета Безопасности России, но реальных полномочий в определении вектора боевых действий это ему не даёт. В связи с этим многие россияне ломают голову, что озвучивает Медведев — свою личную позицию или позицию Кремля в целом. Вообще, заявления Медведева находят поддержку в значительной части российского общества, вот только отсутствие за этими заявлениями реальных подтверждающих их действий вызывает вопросы и недоумение.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Согласно сегодняшней сводке Минобороны, проникшие в Белгородскую область диверсанты были блокированы и разгромлены, а по оставшимся в живых и бежавшим в направлении Украины членам ДРГ наносилось огневое поражение. Заявлено о 70 уничтоженных диверсантах, а также о 4 сожжённых бронемашинах и 5 пикапах.

#россия #украина #боевые действия
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Глава немецкой разведки заявил об отсутствии признаков ослабления российской армии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
67
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
64
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
18
ТОП-8 способов сэкономить деньги при покупке комплектующих для ПК
10
Народная сборка для геймеров за 120 000р – 4К на максималках с GeForce RTX 4070 и Ryzen 7 5800X3D
34
Google Pixel Fold в сравнении с Samsung Galaxy Z Fold 4
6
Итоги гоночного уик-энда 20-21 мая
+
Экс-офицер армии США считает, что ВКС РФ надо разбомбить авиабазы около польско-украинской границы
10
Бионический глаз с нейронной сетью позволит вернуть зрение полностью слепым людям
2
Мои впечатления от игры Dead Island. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Kasyan
18:47
Откатались хрюшки. https://t.me/OstashkoNews/72872
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
Юрий Полкунов
18:41
фср2 будет и дальше развиваться, а 3 станет уделом только будующих карт ибо ai блоки появились только на 7000 серии необходимых для фср3
AMD FSR 3 может генерировать до 4 интерполированных кадров
Костяй
18:39
Скатертью дорога, вояки...
Премьер-министр Армении заявил о возможности выхода из ОДКБ
Роман Ильягулов
18:39
https://youtu.be/kRrOFRSqKRU
США могут ввести войска на Украину в случае поражения ВСУ после неудачного контрнаступления
Kasyan
18:38
Хрюшки правда не долго бегали! 39 укродегенератов отправились к Бандере. У хохлов всё стабильно, перемога превратилась в зраду. https://t.me/KB_Announcments/121102 https://t.me/OstashkoNews/72872
Пригожин без прикрас прокомментировал происходящее в Белгородской области
Necromancer
18:37
Да-да, "Белгородские Пехотинцы"...
Командующий ВМС Украины: "Морские пехотинцы должны вернуться в пункт постоянной дислокации – Крым"
Necromancer
18:36
А где-то виднеется поражение ВСУ?
США могут ввести войска на Украину в случае поражения ВСУ после неудачного контрнаступления
Кирилл Зверев
18:35
У меня RTX 4070 не плохо себя показывает в связке с Xeon E5-2678v3, 32ГБ четырехканальной ddr3 и блоком питания всего на 600 Вт.
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Necromancer
18:35
Ну да, КТО можно отменять. Белгородская область отошла Украине...
Контртеррористическая операция в Белгородской области завершена
Kasyan
18:35
Хуанито потребителей откровенным дерьмом кормит! Ждем в комментариях нвидиабоев, которые будут защищать эту поделку.
GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ стала быстрее карты двухлетней давности всего на 12%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем