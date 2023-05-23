Железный Димон в своём репертуаре.

Занявший после начала специальной военной операции «ястребиную» позицию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сегодня в ходе своего визита в Лаос высказался на тему украинских диверсантов, которые вчера проникли на территорию Белгородской области, а сегодня даже после нанесения им ударов и ликвидации большей части группы продолжили свои действия в ожидании подкреплений. По словам Медведева, диверсантов необходимо «уничтожать как крыс, и даже в плен не брать».

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Важно понимать, что хоть Медведев и занимает должность зампреда Совета Безопасности России, но реальных полномочий в определении вектора боевых действий это ему не даёт. В связи с этим многие россияне ломают голову, что озвучивает Медведев — свою личную позицию или позицию Кремля в целом. Вообще, заявления Медведева находят поддержку в значительной части российского общества, вот только отсутствие за этими заявлениями реальных подтверждающих их действий вызывает вопросы и недоумение.

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Согласно сегодняшней сводке Минобороны, проникшие в Белгородскую область диверсанты были блокированы и разгромлены, а по оставшимся в живых и бежавшим в направлении Украины членам ДРГ наносилось огневое поражение. Заявлено о 70 уничтоженных диверсантах, а также о 4 сожжённых бронемашинах и 5 пикапах.