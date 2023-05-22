Это правильно. Ну, правильно, что открестились, учитывая, что сегодня произошло.

Представители Соединённых Штатов, являющихся главным спонсором Украины, регулярно заявляют, что не поощряют и вообще категорически против любых ударов Киева по территории (имеется в виду международно признанной) России. Сегодня после осуществления украинскими диверсантами захода в Белгородскую область, в результате чего в регионе даже пришлось объявлять контртеррористическую операцию, представитель Госдепа США Нед Прайс совершенно справедливо посчитал необходимым в очередной раз напомнить, что Вашингтон не поддерживает операции Киева внутри России.

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Таким образом Прайс, так сказать, отстранил Вашингтон от конфликта на Украине, свалив всё, что происходит на момент публикации данной заметки в Белгородской области, на инициативу «снизу» — от специальных служб Украины.

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А верить Прайсу или нет, тут уже вопрос предпочтений. Отметим лишь, что учитывая уровень вовлечённости США в данный конфликт, поверить в заявление представителя Госдепа крайне затруднительно.