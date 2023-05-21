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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны РФ подтвердило освобождение Бахмута подразделениями ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации
Ну, чтобы кое-кто не приписывал себе лишнего и не заявлял, что кроме «Вагнера» в операции больше никто не участвовал.
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Несколько часов назад основатель ведшей штурмовые действия на бахмутском направлении специальной военной операции ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что процесс завершён, и город Бахмут полностью взят. Хотя в данном случае сомнений в правдивости слов Пригожина, учитывая данные объективного контроля и кадры фото- и видеосъёмки данного населённого пункта, не было, но подтверждение от официального Минобороны РФ не повредит.

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И вот, буквально только что российское оборонное ведомство подтвердило завершение операции по освобождению Бахмута (Артёмовска) в результате штурмовых действий подразделений ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск. Таким образом Минобороны немного умерило пыл Пригожина, обожающего заявлять, что кроме «вагнеровцев» в боевых действиях в Бахмуте фактически никто не участвовал.

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До 25 мая город будет осматриваться подразделениями ЧВК «Вагнер», после чего его передадут регулярным российским войскам. Бойцам «Вагнера» в целом и Пригожину в частности необходимо хорошенько отдохнуть после 224 дней операции. Какие дальнейшие планы у ЧВК и МО РФ, пока досконально неизвестно, но очевидно, что установление контроля над Бахмутом — это пусть и важный, но всё же лишь один из многих необходимых шагов на пути к полному переходу Донбасса под контроль России. Впереди ещё масса укрепрайонов, на усиление которых у ВСУ был почти год, так что очевидно, что тяжелейших сражений сродни Бахмуту будет ещё много. Если, конечно, ситуация не разрешится иным путём.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
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