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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Операция по взятию Бахмута завершена — Пригожин выступил с соответствующим заявлением
Знаменательное событие состоялось сегодня в 12:00.
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Когда вчера вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что под контролем ВСУ осталось всего 0,6 кв. километра Бахмута, а продвижение «вагнеровцев» составило 500 метров, стало очевидно, что тяжелейшая операция, которую в российских силах прозвали «Бахмутской мясорубкой», подходит к логическому завершению, и продлится ещё максимум 1—2 дня. Позитивными новостями Пригожин поделился даже чуть раньше, чем предполагалось: буквально только что основатель ЧВК «Вагнер» опубликовал видео, в котором сообщил, что 20 мая 2023 года в 12:00 по московскому времени Бахмут был полностью взят под контроль России.

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Как отметил Пригожин, операция по взятию города началась 8 октября прошлого года и продолжалась 224 дня. Пригожин выразил благодарность поддерживавшему ЧВК «Вагнер» российскому народу и поблагодарил тех воинов, которые не смогли увидеть окончания операции. Отдельной благодарности от Пригожина удостоились генералы Сергей Суровикин и Михаил Мизинцев, а также президент России Владимир Путин, которые позволили ЧВК «Вагнер» принять участие в боевых действиях и показать себя.

Дальше основатель ЧВК «Вагнер», продолжающий заявлять (возможно, даже свято в это верить), что кроме «вагнеровцев» в операции никто не участвовал, в очередной раз «проехался» по Минобороны, заявив, что помимо ВСУ «вагнеровцы» сражались с Шойгу и Герасимовым, «которые превратили войну в собственное развлечение», и из-за «капризов» которых, по словам Пригожина, погибло в пять раз больше воинов ЧВК «Вагнер», чем должно было погибнуть. Как относиться к этим заявлениям Пригожина, сказать сложно, однако с противоположной стороны постоянно поступали опровержения его заявлений о якобы нехватке боеприпасов. Также старающиеся занимать нейтральную позицию эксперты не понимают, зачем ЧВК «Вагнер» продолжали осуществлять штурмовые действия, если у них якобы нет снарядов и крайне высокие потери. В общем, пища для размышлений есть, и она весьма трудна для переваривания.

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В любом случае, одна из самых горячих точек в данном вооружённом конфликте пройдена. До 25 мая город будет осматриваться с созданием рубежей обороны, после чего его передадут регулярным войскам Минобороны России. Сейчас всем принимавшим участие в боевых действиях на этом направлении надо отдохнуть.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
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