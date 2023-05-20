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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
Кроме известнейшего комментария Сергея Лаврова тут добавить уже нечего.
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При оказании Украине военной помощи Соединённые Штаты стараются сделать так, чтобы её осуществление не привело к началу Третьей мировой войны. По крайней мере, в это свято верит советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, считающийся одним из главных неоконсерваторов и ястребов в американской политической элите.

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По словам Салливана, в задачу США входит обеспечение «суверенитета и территориальной целостности» Украины, но при всём этом конфликт не должен распространиться на другие государства, что чревато началом глобальной опустошающей войны.

Таким незамысловатым образом Салливан прокомментировал вопросы журналистов касательно появившейся недавно в СМИ информации о том, что США готовы передать Украине истребители F-16, но во избежание эскалации якобы будут делать это через третьи страны.

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В настоящее время эксперты ломают головы, пытаясь придумать причины, по которым истребители F-16, являющиеся, вообще-то, ровесниками массово утраченных Украиной в боях МиГ-29 и Су-27, дадут Киеву хоть какое-то преимущество в воздухе. В том, что эти самолёты рано или поздно Киеву будут переданы, а сейчас в странах Запада вовсю идёт обучение украинских лётчиков, можно даже не сомневаться.

#россия #украина #сша #боевые действия #авиация #истребители #f-16 #боевая авиация
6
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DonCarleone
15:39
зеля и просроченному товару рад как ребёнок
Великобритания совместно с США будет работать над поставками ВСУ западных истребителей
Евгений Васютин
15:19
Между компинаями есть небольшая разница. Одни делают игры и гребут бабло, другие ссат в уши и гребут бабло. И мое мнение не флюгель, который подстраивается под ветер перемен. Оно сформировалось 2 авг...
Сколько денег платит Sony, чтобы игры не попадали в Xbox Game Pass
DonCarleone
15:13
Это называется включили дурака....мы даём оружие, но войны не хотим.
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
DonCarleone
15:09
С хрена ли? Первые ядерные удары будет именно по сша, лондону. Средства у РФ есть для этого. А может и ещё желающие найдутся, Корея к примеру. Ракетам пофиг кто на каком континенте находится, прилетит...
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
REY_B_
15:08
По северо-корейскому сценарию? С международной изоляцией? Российские чиновники конечно были бы рады, но уж точно не так. Всё произошло не для Украины, и решается не на Украине. Россия сейчас тянет вре...
GT: Запад готовится к переговорам по Украине, осознавая, что ВСУ не добьются успеха
Nope
15:07
Не выдавайте желаемое за действительное...
GT: Запад готовится к переговорам по Украине, осознавая, что ВСУ не добьются успеха
homa177
15:05
Вот только они на другом континенте , ни одна стране не в состоянии что то сделать штатам.
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
ЧатоБот
15:04
Противник «посыпался» в Хромово на севере Бахмутского военного конгломерата. Зажатый с трех сторон 223 ТРО ВСУ эвакуируется хаотично под нашей стволкой и РСЗО. Севернее их подперли Солнцепеком. Часы д...
Пригожин: За ВСУ всего 600 кв м Артемовска, но фланги трещат от украинских атак
ЗОЯ ПИЛЮГИНА
15:02
ТАК ЗАЛУЖНОМУ И НАДО👏👏👏
Скорее всего, Залужный действительно погиб - киевский режим не может отыскать пропавшего командира
ЧатоБот
15:02
Ну, удачи им тогда в этом белом дурдомике, в котором все малахольные к тому же.
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
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