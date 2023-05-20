При оказании Украине военной помощи Соединённые Штаты стараются сделать так, чтобы её осуществление не привело к началу Третьей мировой войны. По крайней мере, в это свято верит советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, считающийся одним из главных неоконсерваторов и ястребов в американской политической элите.
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По словам Салливана, в задачу США входит обеспечение «суверенитета и территориальной целостности» Украины, но при всём этом конфликт не должен распространиться на другие государства, что чревато началом глобальной опустошающей войны.
Таким незамысловатым образом Салливан прокомментировал вопросы журналистов касательно появившейся недавно в СМИ информации о том, что США готовы передать Украине истребители F-16, но во избежание эскалации якобы будут делать это через третьи страны.
В настоящее время эксперты ломают головы, пытаясь придумать причины, по которым истребители F-16, являющиеся, вообще-то, ровесниками массово утраченных Украиной в боях МиГ-29 и Су-27, дадут Киеву хоть какое-то преимущество в воздухе. В том, что эти самолёты рано или поздно Киеву будут переданы, а сейчас в странах Запада вовсю идёт обучение украинских лётчиков, можно даже не сомневаться.