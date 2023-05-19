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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: США через своих союзников собираются передать Украине истребители F-16
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В ходе специальной военной операции украинские ВВС потеряли столько военных самолётов, сколько хватило бы для оснащения нескольких крупных государств. Были утрачены не только оставшиеся в наследство от СССР/России истребители и штурмовики, но и все те самолёты советского образца, что коллективный Запад «выскреб» из стран Восточной Европы. Как итог, сейчас активно обсуждается вопрос передачи Украине уже натовских самолётов, в частности, американских истребителей F-16.

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Сегодня телеканал NBC, традиционно ссылаясь на анонимного высокопоставленного представителя американской власти, заявил, что США, по плану, всё же предоставят Киеву F-16, но сделают это не напрямую, а через своих союзников. Случится это не сразу, а, как сообщается, в ближайшие месяцы. Предварительно западные спонсоры Украины определят, как, когда и в каком количестве передавать истребители.

Необходимо понимать, что тотальная нехватка авиации сказывается на невозможности ВСУ противостоять российским ракетно-бомбовым ударам, а также всерьёз начинать масштабное наступление, которое в современных реалиях без поддержки авиации просто невозможно. Поэтому не исключено, что в реальности наступление будет откладываться до тех пор, пока истребители в необходимых количествах не появятся на Украине.

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С каких аэродромов они будут взлетать, позволят ли им вообще добраться до территории Украины, а также кто их будет пилотировать, сейчас слишком преждевременные вопросы. На Западе общественность убеждают в том, что управлять самолётами будут экстерном обученные украинские лётчики; реальность же может быть «несколько» иной.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #авиация #истребители #f-16 #военная авиация
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