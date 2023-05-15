Великобритания исторически является соперником России, поэтому когда не стоит вопрос о существовании самого английского государства, то Лондон занимает открыто антироссийскую позицию. В ходе украинского конфликта Британия активно занимается обучением украинских военнослужащих, осуществляет поставки всё более тяжёлых и опасных вооружений, включая снаряды с обеднённым ураном и крылатые ракеты Storm Shadow. Теперь же речь потихоньку заходит о готовности коллективного Запада к передаче Киеву самолётов натовского образца.
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Иным образом трактовать готовность Лондона с лета этого года начать обучение украинских лётчиков «навыкам управления самолётами разных типов» объяснить невозможно. Кроме того, вспоминая практику современного британского политического класса, если в Лондоне заявляют о готовности к каким-то действиям, то с высокой долей вероятности эти действия на самом деле уже осуществлены, и украинские военные лётчики уже проходят подготовку на Туманном Альбионе.
Напомним, что Украине отчаянно требуются новые самолёты: доставшиеся в наследство от СССР/России утрачены в боях, переданные из стран Восточной Европы теряются фактически в ежедневном режиме, ну а больше запасов самолётов и вертолётов советского образца нигде (кроме России, но это не вариант) нет. На выходных президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «истребительную коалицию», призванную ускорить процесс передачи Киеву натовских истребителей.