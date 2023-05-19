Всё больше стран так называемого глобального Юга желают стать миротворцами и завершить конфликт на территории Украины. Сегодня в число стран, готовых посредничать при переговорах российской и украинской сторон, добавилась Саудовская Аравия, о чём заявил премьер-министр и наследный принц королевства, фактически ведущий внешнюю политику страны, Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.
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По словам наследного принца, Эр-Рияд поддерживает усилия международного сообщества по урегулированию кризиса на Украине.
Необходимо отметить, что Саудовская Аравия не только на словах, но и на деле периодически работает медиатором между Россией и Украиной. В частности, несколько месяцев назад именно при содействии Эр-Рияда был осуществлён крупный обмен пленными между Москвой и Киевом.
Что же до переговоров, то реальность такова, что они должны хотя бы по ключевым вопросам удовлетворять интересы России. А на такие переговоры Киев не готов, и всем своим видом это подтверждает. В Совбезе России и вовсе считают, что переговоры с Украиной бессмысленны, а договариваться не просто об окончании конфликта, а о послевоенном устройстве мира, следует только с представителями американской администрации.