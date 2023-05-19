И хотя российское руководство из вежливости и уважения к готовым стать посредниками при мирных переговорах странам заявляет о том, что рассмотрит все такие поступающие предложения, но в реальности на переговоры в России не готовы. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, если рассматривать зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева как своеобразный лишённый необходимости следовать протоколу «рупор» позиции Кремля.
реклама
В частности, сегодня Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она сказала о недопустимости переговоров «на равных» между Россией и Украиной. По словам Медведева, в данном вопросе он полностью согласен с фон дер Ляйен — никаких равных переговоров «с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада», быть не может.
По мнению Медведева, переговоры могут быть только «с хозяевами», а конкретно — только с Вашингтоном, и других сторон в этих переговорах, темой которых будет послевоенное мироустройство, попросту нет. Впрочем, пока что об этом говорить, отметил Медведев, рано, а другие переговоры «сейчас вообще не нужны».