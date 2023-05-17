Так ведь «сбили» же все ракеты. Зачем своих «успехов» стесняться?

Вчера ночью в Киеве произошёл красочный и разлетевшийся по всем мировым СМИ факт беспорядочной работы ЗРК Patriot с последующим его уничтожением ударом российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В том, что Patriot был как минимум «повреждён», не сомневаются даже американские военные, которые сейчас занимаются подсчётом нанесённого данному комплексу (вернее, тому, что от него осталось) ущерба и оценкой возможности его восстановления. Украинская военная пропаганда же придерживается иного мнения: все участвующие в ударе по Киеву российские ракеты, включая «шесть» ракет «Кинжал» якобы были сбиты.

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При этом не секрет, что на Украине действует запрет на съёмку работы ПВО и последствий ракетных ударов. Официальная версия — для того чтобы не упрощать работу российской армии. Реальная версия — чтобы не фиксировать факты провалов работы ПВО. При этом многие граждане Украины продолжают снимать обстрелы на видео и выкладывать их в Сеть, откуда их потом с удовольствием подбирают и российские СМИ.

И вот, Служба безопасности Украины (СБУ) сегодня выявила шесть человек, которые снимали работу ЗРК Patriot минувшей ночью в Киеве. За нарушение законодательства им теперь грозят большие проблемы вплоть до тюремного заключения.

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Вместе с тем СБУ заблокировала работу киевских онлайн-камер, в реальном времени снимавших ракетный удар и попытки перехвата ракет комплексом Patriot, и принадлежащих, согласно официальной информации, трём украинским частным компаниям. К слову, именно видео с камер наружного наблюдения стали самыми известными во всей вчерашней истории, так что не вполне понятно, за что сейчас пострадают шесть простых граждан. Видимо, нашли «крайних».