Сегодня ночью в Киеве было так шумно, как, согласно комментариям с места, не было с самого начала боевых действий. Российская армия осуществила массированный ракетный удар, целью которого были не только склады с боеприпасами и места дислокации резервов, но и системы противовоздушной обороны. В результате удара, в котором приняли участие гиперзвуковые комплексы «Кинжал», были уничтожены переданные Украине находившиеся на защите неба в Киеве ЗРК Patriot.
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Официальной информации о количестве уничтоженных пусковых установок и вспомогательного оборудования, которым в обязательном порядке комплектуются батареи Patriot, нет, однако с мест сообщается, что по целям прилетело по меньшей мере три «Кинжала»; командование ВСУ же в свойственном себе стиле сообщило о шести «сбитых» ракетах «Кинжал».
Как бы то ни было, факт уничтожения систем Patriot уже не оспаривается, и на этом фоне некоторые западные публицисты начали открыто выражать сомнения в способности данных комплексов защищать небо от воздушных ударов. Так, предприниматель публицист, подкастер и блогер Ким Дотком заявил, что произошедшее сегодня ставит под вопрос авторитет американских систем противовоздушной обороны, из-за чего другие страны могут перестать их закупать.
По подсчётам Доткома, за пару минут Patriot в Киеве осуществили пуск тридцати ракет стоимостью в пять миллионов долларов каждая. Итого — 150 миллионов долларов буквально улетели в воздух, а итогом всё равно стало уничтожение комплексов.
И хотя в целом Дотком прав, но при этом необходимо понимать, что Patriot сегодня были уничтожены с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал». На данный момент гиперзвуковым оружием обладает только Россия, и применяются эти системы вооружений, по причине их запредельной стоимости и ограниченного количества, только против избранных целей. И перехватить такие ракеты, несущиеся на скоростях, многократно превышающих скорость зенитных ракет, пока что в принципе невозможно. Так что против «Кинжала» пока приёма нет. Но работы в этом направлении, естественно, ведутся.