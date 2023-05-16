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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госдума приняла закон о расторжении Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ)
Договоры с Западом, если на его шее не стоит сапог, не стоят и бумаги, на которой они подписаны.
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Неделю назад в России начался процесс денонсации (расторжения) Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Смысла в этом договоре, учитывая, что противоположная сторона его никак не исполняет, нет, да и в целом, учитывая, что мир сейчас находится в крайне опасном переходном периоде от однополярности к многополярности, окончательному переходу к которому будет предшествовать новая Холодная война, договариваться с коллективным Западом не о чем. Да и желания договариваться там не видно. Как итог: сегодня Госдума приняла соответствующий закон о денонсации ДОВСЕ. Соответствующее уведомление будет передано в парламенты стран мира.

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Немного истории: в 1990 году, на излёте Холодной войны, когда СССР уже «выходил из чата», в Европе было сконцентрировано уму непостижимое количество вооружений, которые в любой момент могли стать причиной начала Третьей мировой войны. Поскольку тогда на Западе ещё не верховодили оторванные от реальности неоконсерваторы, было принято решение ограничить милитаризацию Европы. Соответствующий договор, подразумевавший ограничения на количество военной техники различных типов, был назван Договором об обычных вооружённых силах в Европе.

После распада Советского Союза на Западе решили, что никакие договоры больше не имеют смысла и начали в одностороннем порядке активно увеличивать милитаризацию Европы уже со своей стороны. В 2007 году Россия приостановила участие в ДОВСЕ, ну а теперь с этим пережитком прошлого и вовсе покончено.

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Вообще, расторжение или приостановка международных договоров в области сдерживания гонки вооружений — это всё цепь событий, запущенных Западом. В феврале РФ приостановила участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, теперь денонсация ДОВСЕ. Времена впереди непростые, и морально к этому нужно быть готовыми.

#россия #политика
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