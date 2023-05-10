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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия объявила о выходе из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ)
Участие в данном Договоре было приостановлено ещё в 2007 году. Теперь же это история.
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Когда под конец Холодной войны два враждебных друг другу военных блока — НАТО и ОВД — осознали, что милитаризация европейского континента уже давным-давно превысила все мыслимые и немыслимые пределы, было принято решение об ограничении числа размещённых в Европе вооружений. Соответствующий договор был назван Договором об обычных вооружённых силах в Европе, или ДОВСЕ.

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Формально положения этого договора сторонами не соблюдались: часть государств превышала квоты, часть вовсе его не ратифицировала. Недоговороспособность западных «элит» была очевидна ещё в 2007 году, когда Россия приостановила своё участие в ДОВСЕ, фактически уничтожив весь его смысл. Сегодня же с ДОВСЕ официально покончено: распоряжением президента России начался процесс денонсации (расторжения) данного договора, фактически означающего выход из него РФ.

Договор об обычных вооружённых силах в Европе был подписан осенью 1990 года, когда СССР/Россия уже стремительно сдавал свои позиции во всём мире и был готов идти на любые уступки, лишь бы понравиться коллективному Западу, и вступил в силу осенью 1992 года. К чему в итоге привело это желание понравиться, мы хорошо можем наблюдать сегодня по всем действиям западных стран в отношении России.

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Многие эксперты полагают, что перед кардинальной сменой мироустройства и его перехода от однополярности к многополярности государствам придётся пройти промежуточный период Новой Холодной войны. По всей видимости, мы сейчас как раз и находимся в этом периоде. К сожалению, только в самой начальной его фазе.

#россия #политика
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