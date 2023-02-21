Ещё с конца 1980-х между СССР/Россией и США заключались договоры, призванные прекратить гонку вооружений и избавить мир от страха тотальной ядерной аннигиляции. К сожалению, после утраты Россией в лице СССР своего влияния в США начали воплощать в жизнь политику «исключительности», подразумевавшую, что договоры, которые там считают необходимостью и признаком слабости, и исполнять-то нет никакого смысла.
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Сегодня в рамках своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные осуществляли попытки ударов по базам российской авиации, и что Запад прямо к этим попыткам причастен. США, продолжил Путин, вышли из Договора о противоракетной обороне, а за последние годы отношения России и США «деградировали». В связи со всем вышесказанным Путин объявил о приостановке Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).
На сегодняшний день речь идёт не о выходе из договора, а именно о приостановке участия в нём. Для возобновления участия в Договоре Россия должна понять, каковы дальнейшие планы обладающих ядерным оружием стран НАТО, и как будет учитываться совокупный ударный арсенал альянса.
В ответ на возможное возобновление ядерных испытаний со стороны Вашингтона к соответствующим действиям вернётся и Москва. Необходимые указания уже отданы Минобороны и «Росатому».