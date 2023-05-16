За последние несколько недель армия России на порядок нарастила интенсивность ударов по тылам ВСУ, уничтожая склады боеприпасов, места скопления боевой техники, а также места дислокации личного состава. Каждый день что-то на Украине взлетает на воздух, ну а сегодня ночью было особенно шумно: тревога орала во всех регионах, и вот, спустя несколько часов после произошедшего Минобороны России сообщило о том, что в результате «сосредоточенного» удара крылатыми ракетами воздушного и морского базирования были ликвидированы места хранения боеприпасов, поражены места дислокации подразделений ВСУ, а также хранилища западной военной техники.
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Что конкретно повзлетало на воздух сегодня ночью, не уточняется, но можно не сомневаться, что в МО РФ досконально знают, что и когда хранится на том или ином арсенале.
Скорее всего, перед нами главная причина, по которой реальное контрнаступление ВСУ постоянно откладывается, а глава украинского государства колесит по спонсорам из Европы, выпрашивая всё новое и новое оружие.