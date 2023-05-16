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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ массированным ударом крылатых ракет уничтожили очередные места дислокации личного состава и хранения военной техники ВСУ
Кажется, контрнаступление придётся опять отложить.
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За последние несколько недель армия России на порядок нарастила интенсивность ударов по тылам ВСУ, уничтожая склады боеприпасов, места скопления боевой техники, а также места дислокации личного состава. Каждый день что-то на Украине взлетает на воздух, ну а сегодня ночью было особенно шумно: тревога орала во всех регионах, и вот, спустя несколько часов после произошедшего Минобороны России сообщило о том, что в результате «сосредоточенного» удара крылатыми ракетами воздушного и морского базирования были ликвидированы места хранения боеприпасов, поражены места дислокации подразделений ВСУ, а также хранилища западной военной техники.

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Что конкретно повзлетало на воздух сегодня ночью, не уточняется, но можно не сомневаться, что в МО РФ досконально знают, что и когда хранится на том или ином арсенале.

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Скорее всего, перед нами главная причина, по которой реальное контрнаступление ВСУ постоянно откладывается, а глава украинского государства колесит по спонсорам из Европы, выпрашивая всё новое и новое оружие.

#россия #украина #боевые действия
2
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Китя.
15:12
ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд только и может сбивать кинжал самим собой бесполезный комплекс :-))
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
Mur
15:11
Ты про Зеленского? Он в сенате США как раз отбрасывал такие тени. Даже те, кто призывал спонсировать американские программы, заткнулись и рукоплескали. Это ли не "закат империи" под названием США и ег...
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
Артём Николаев
15:11
Если к ним прилетит, они тоже уже не смогут признать. И вообще, желание испепелить неугодных это такое же варварство, в котором Россия обвиняет Украину и прочих. В чём тогда разница кроме цвета флага...
Власти Крыма обратились в Конституционный суд с просьбой признать незаконным акт о передаче Крыма
beltar
15:10
Вообще-то это как раз про очень сложный выч. комплекс. Который не смог.
Хвалёный американский ЗРК Patriot уничтожен сегодня на Украине в результате удара гиперзвуковым комплексом «Кинжал»
Роман Ильягулов
15:09
Хохлатые как всегда всё перевернули, когда сказали, что Патриот перехватил Кинжал Так оно и есть: Кинжал перехватил Патриот, его обломки (Патриота а не Кинжала) продемонстрированы в эфире))))
Хвалёный американский ЗРК Patriot уничтожен сегодня на Украине в результате удара гиперзвуковым комплексом «Кинжал»
Rtxmonster
15:09
Я Лиза Су я в ро... Эмм, то есть проблемы попуасов шрифа не волнуют.
RX 7900XTX Red Devil от PowerColor могут сильно греться по Hotspot из-за плохо нанесённой термопасты
beltar
15:09
Все нормально, американские налогоплательщики могут быть довольны, 30+ ракет выпустили, ни во что не попали, зато словили ответку, может и не одну, но, скорее всего, там все кучно стояло и подорвались...
Хвалёный американский ЗРК Patriot уничтожен сегодня на Украине в результате удара гиперзвуковым комплексом «Кинжал»
EvgeniusSol
15:08
Скоро ни одной новости про комп железо не останется
Хвалёный американский ЗРК Patriot уничтожен сегодня на Украине в результате удара гиперзвуковым комплексом «Кинжал»
Mur
15:06
Пусть думают, что сбили Кинжалы, и что они так хорошо сбиваются. Даже Кличко лично прилетел, сбил, попиарился и показал ракету. Зато теперь известны все места дислокации ПВО. А Кинжал это был или муля...
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
Виктор Карулин
15:06
Класс! Смерть нато-бандеровцам!
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
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