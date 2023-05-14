Хотя коллективный Запад пока отнекивается от поставок Украине истребителей непосредственно американского или европейского производства, важно понимать, что это пока, как и совсем недавно с основными боевыми танками, лишь вопрос времени. Как только последние переданные из Восточной Европы на Украину самолёты советского образца иссякнут, вопрос о поставках западных самолётов перейдёт в разряд свершившегося факта.
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И чтобы данный процесс осуществился максимально бесшовно, сегодня президент Украины Владимир Зеленский в рамках совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Киев создаёт «истребительную коалицию», призванную также ускорить сей процесс.
Во всей этой истории важно понимать две немаловажных вещи. Во-первых, современный истребитель как военная машина многократно сложнее любого даже самого сложного современного танка, поэтому время на подготовку экипажей для его пилотирования кратно превосходит время, необходимое на подготовку танковых экипажей. Поэтому не исключено, что на самом деле управлять самолётами в случае их передачи Киеву будут наёмники в украинской форме. Во-вторых, не стоит заниматься шапкозакидательством: в отличие от танков, в плане количества авиации коллективный Запад, и в особенности США, исторически всегда превосходил СССР/Россию. Причём до такой степени, что сократить это отставание по количеству бортов было попросту невозможно, в результате чего руководство государства пошло по «асимметричному» пути и стало развивать системы противовоздушной обороны, которые в случае конфликта должны нейтрализовать преимущество врага в воздухе.
Так что доступный для передачи Украине авиапарк на Западе поистине огромен, и если решение всё же будет принято, то это доставит массу дополнительных проблем в достижении целей специальной военной операции. Которая, напомним, затянулась исключительно из-за вмешательства Запада в конфликт на стороне Украины, фактически взявшего её на полное содержание как в военном, так и в экономическом аспектах.