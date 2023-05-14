Как бы так внятно объяснить Зеленскому, что боевые действия сейчас ведутся на территории России?

Хотя отсутствие видимых обывателю ответов на пересечение «красных линий» и даёт коллективному Западу ложное чувство безопасности, выливающейся в передачу Киеву всё более дальнобойных и смертоносных видов вооружений, но нутром там всё же понимают, что если очень долго тыкать даже спокойного и ручного медведя палкой, то тот может разорвать обидчика и будет абсолютно прав в своих действиях. Поэтому Украине пока запрещают (по крайней мере, на словах на публику) применять оружие для ударов по территории России, которую «международное сообщество» официально признаёт таковой — то есть, в границах с 1991 по 2014 год.

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Опасения того, что Украина может сорваться, выйти из-под контроля и пойти в наступление на приграничные российские области, всё же тревожат западную прессу, поэтому её представители сегодня задали соответствующий вопрос украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе его совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Зеленский ответил в стандартном для современной Украины жалобном тоне, что у страны нет ресурсов и времени для ударов по российской территории: ВСУ занимаются освобождением непосредственно украинской территории.

По всей видимости, господин Зеленский запамятовал, что Украину уже обвинили в ударах по аэродромам стратегической авиации ВКС России, по резиденции президента в Кремле, в покушениях (включая, к сожалению, успешные) на жизни российских журналистов и блогеров. Кроме того, от иллюзии того, что Украина освобождает свою территорию, реальность не изменится: пять бывших регионов Украины включены в Конституцию России, а это значит, что уже не могут являться даже предметом торга на гипотетических переговорах.

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В любом случае, слова словами, но российское военное командование последние полгода активно занималось созданием укреплений вдоль всей линии фронта, включая границы Украины с Брянской, Курской и Белгородской областями. Проще говоря, удара в ходе контрнаступления, которое для Генштаба ВС РФ не является секретом как минимум с прошлой осени, ожидают в любом направлении. Обществу же надо быть морально готовым, а не закатывать истерики на фоне различных публикаций в военных «пабликах» в Telegram. Недавняя история с ложным «контрнаступом» показала, что несмотря на то, что контрнаступление ВСУ постоянно мелькает в новостях, общество к нему готовым не оказалось.