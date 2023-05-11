Товарищи, соблюдаем информационную гигиену. Пора бы уже привыкнуть — за 15-то месяцев конфликта.

Значительная часть российского общества, пристально следящего за всем, что происходит в зоне специальной военной операции, находится словно на иголках и с истерикой воспринимает любые негативные известия. Украинская сторона это прекрасно знает, поэтому пользуется этим в целях создания панических настроений. Российские же ультрапатриотические паблики в соцсетях, не понимая степени своей ответственности за информационную накачку общественности, ловят «хайп». Сегодня вечером доловились до такой степени, что наперегонки «понесли» вбросы о начале украинского контрнаступления, прорывах обороны, массированных обменах артиллерийскими ударами и прочем.

реклама

Спустя примерно час, когда стало ясно, что контрнаступления (пока) нет, а активные действия противника предпринимаются разве что на бахмутском направлении, информационная обстановка разрядилась. Тем не менее, Минобороны России посчитало необходимым выступить с официальным заявлением касательно разгоняемых некоторыми Telegram-каналами сообщениями.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По словам пресс-службы МО РФ, общая обстановка в зоне СВО находится под контролем, а заявления о «прорывах обороны» не соответствуют действительности. На Купянском направлении пресечены попытки проникновения вражеских ДРГ, а активных боевых действий не ведётся, на Красно-лиманском направлении отражены вражеские атаки, на Донецком направлении пресечены три попытки проведения разведки боем и отражены восемь атак противника на российские позиции. В Бахмуте/Артёмовске при поддержке авиации и артиллерии продолжается зачистка западных кварталов города. На Запорожском и Херсонском направлениях активные боевые действия не ведутся.