Консенсус на тему того, как дальше развивать экономику, в российских властных кругах отсутствует. Это отчётливо видно по диаметрально противоположным друг другу заявлениям различных сегментов российской власти. Если в экономическом блоке правительства поговаривают о необходимости новой приватизации с учётом, естественно, ошибок варварской приватизации 1990-х, то вот в силовых ведомствах придерживаются прямо противоположного мнения. Так, например, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая в Санкт-Петербурге в рамках юридического форума, призвал напротив — национализировать основные отрасли российской экономики.
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По словам Бастрыкина, сейчас речь идёт об экономической безопасности в условиях войны, а следующим шагом должна стать национализация основных, ключевых отраслей экономики. Бастрыкин не уточнил, что он считает основными отраслями российской экономики, однако большая часть из них и так уже принадлежат государству либо полностью, либо контрольным пакетом, либо долей, позволяющей блокировать решения советов директоров.
Занимательно, как в условиях реального кризиса представители власти предлагают вернуться фактически к советской системе управления системообразующими предприятиями. Почему, к слову, государство не может быть тем самым «эффективным менеджером», нам до сих пор так никто за все эти тридцать два года внятно и без глупых штампов не объяснил.