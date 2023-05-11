Здесь уместно только известное выражение Сергея Лаврова.

Если российского гражданина и начинает от чего-то трясти, то это от слова «приватизация». Став для огромного количества наших соотечественников чем-то вроде прививки от капитализма, варварская приватизация 1990-х, в ходе которой откровенно разворовывались, распиливались и продавались за бесценок доставшиеся стране от созданной ею же высокоразвитой советской цивилизации предприятия, сформировала в обществе условный рефлекс: слово «приватизация» теперь вызывает у людей панику. По всей видимости, в министерстве финансов об этом не в курсе, поэтому вынашивают планы по проведению новой большой приватизации, о чём на XI Петербургском международном юридическом форуме заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

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По словам Моисеева, он считает, что «большая приватизация» в России «должна будет состояться». Пока что об этом говорить рано, поскольку сначала «надо понять, кому продавать». Частично осознавая ужас, который у россиян вызывает слово «приватизация», Моисеев добавил, что гипотетическая новая приватизация должна в корне отличаться от того, что происходило в 90-х годах прошлого столетия.

Кроме того, замминистра финансов для приватизации сначала надо сформировать рынок и обеспечить условия для отечественных инвесторов. Почему надо опять заниматься именно приватизацией того, что создано другими, а не созданием с нуля именно новых полностью частных производств — вопрос, который справедливо не даёт покоя абсолютному большинству граждан России.

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В настоящее время эксперты ломают голову над вопросом — а что ещё в России можно приватизировать. Многие естественные монополии в принципе нельзя передавать в частные руки, ну а всё остальное так или иначе уже находится под управлением «эффективных менеджеров».