Так боеприпасов же нет. Вот ведь чудеса происходят!

Евгений Пригожин, ставший для многих россиян чуть ли не голосом-правдорубом специальной военной операции, сегодня сообщил о значительном продвижении подразделений ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. По словам Пригожина, продвижение к западным окраинам города составило до четырехсот метров, а общая отвоёванная площадь составила 132 тысяч квадратных метров. Под контролем ВСУ осталось ровно два квадратных километра территории Бахмута.

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Не забыл Пригожин «проехаться» и по Минобороны России, подразделения которого, как он выразился, утратили ещё один «значимый кусок» территории на бахмутском фланге. Саму ситуацию Пригожин охарактеризовал как «бегство» с позиций. Правда это или нет, узнаем из сводок других ведомств и военкоров.

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Во всей этой истории удивляет тот факт, что при заявленной Пригожиным продолжающейся недостаче боеприпасов, когда «вагнеровцам» дают только «10 %» от требуемого количества снарядов, продвижение при этом составляет 400 метров. Видимо, в ход пошли рогатки и пращи с камнями. Это, конечно, если продолжать верить заявлениям Пригожина и не воспринимать всю эту историю как «туман войны» и информационные «вбросы» для противника. Ущерба внутри страны, правда, эти заявления делают несоизмеримо больше.