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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин сообщил о значительном продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте за сегодняшний день
Так боеприпасов же нет. Вот ведь чудеса происходят!
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Евгений Пригожин, ставший для многих россиян чуть ли не голосом-правдорубом специальной военной операции, сегодня сообщил о значительном продвижении подразделений ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. По словам Пригожина, продвижение к западным окраинам города составило до четырехсот метров, а общая отвоёванная площадь составила 132 тысяч квадратных метров. Под контролем ВСУ осталось ровно два квадратных километра территории Бахмута.

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Не забыл Пригожин «проехаться» и по Минобороны России, подразделения которого, как он выразился, утратили ещё один «значимый кусок» территории на бахмутском фланге. Саму ситуацию Пригожин охарактеризовал как «бегство» с позиций. Правда это или нет, узнаем из сводок других ведомств и военкоров.

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Во всей этой истории удивляет тот факт, что при заявленной Пригожиным продолжающейся недостаче боеприпасов, когда «вагнеровцам» дают только «10 %» от требуемого количества снарядов, продвижение при этом составляет 400 метров. Видимо, в ход пошли рогатки и пращи с камнями. Это, конечно, если продолжать верить заявлениям Пригожина и не воспринимать всю эту историю как «туман войны» и информационные «вбросы» для противника. Ущерба внутри страны, правда, эти заявления делают несоизмеримо больше.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
3
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Что, опять пытаешься перверсировать, дурашка? Хреноватенько у тебя это выходит, иди на свынях тренируйся. Хотя, что это я. ведь тебя сейчас потрут, к утру и следа от твоего нытья не останется кака бы...
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dmitry07
22:36
"Видимо, в ход пошли рогатки и пращи с камнями" В отечественных интернетах Пригожин становится этаким аналогом Чака Норриса.
Пригожин сообщил о значительном продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте за сегодняшний день
Nutty8741
22:36
Вот интересно, вы все печетесь как там США, Украина, Европа... А на россиюшку вам вообще положить? Патриоты хреновы... Как вы от северного пушного зверька будете избавляться? В этот раз уже никто помо...
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