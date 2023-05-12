Из пальца стреляют, не иначе.

По всей видимости, боеприпасная драма, разыгрываемая основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, так и не думает завершаться. Ситуация усугубляется молчанием министерства обороны, которое раньше обычно опровергало подобные сведения, публикуя статистику передаваемых «вагнеровцам» боеприпасов. И хотя на прошлой неделе Пригожин, уже готовый выводить отряды из Бахмута и передать позиции чеченскому подразделению «Ахмат», сообщил, что проблема вроде как была решена, а Минобороны пообещало ЧВК «Вагнер» всё необходимое, на деле ничего не изменилось. По крайней мере, со слов Пригожина, боеприпасов ЧВК «Вагнер» так и не дали, предоставляя только «10 %» от запрашиваемого количества.

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Дополнительно Пригожин «проехался» по министерству обороны, назвал незначительное отступление на бахмутском фланге «бегством». Каким образом при практически полном отсутствии боеприпасов наступление в городской черте Бахмута продолжается, известно, по всей видимости, только Пригожину.

Снимаемые с беспилотников кадры, демонстрирующие охваченный огнём и дымом Бахмут, красноречиво опровергают нехватку боеприпасов на данном направлении фронта, а с украинской стороны уже регулярно заявляют, что «конфликт» Пригожина с Минобороны РФ — это игра с целью дезинформации украинских войск. При этом в Минобороны Украины отмечают, что на самом деле интенсивность обстрелов в Бахмуте за последние несколько недель только увеличивалась.

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Кто лукавит с неизвестной целью, а кто рубит правду-матку, узнаем, по всей видимости, не раньше окончания бахмутской операции. А закончится она, судя по темпам продвижения, в течение недели. Если, конечно, не случится реального прорыва обороны, и Бахмут не наводнят свежеподготовленные солдаты ВСУ.